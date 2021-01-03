特斯拉大幅降价官网被挤崩

特斯拉1月1日宣布中国制造Model Y以及全新Model 3正式发售并大幅降价。10多万元的降幅让Model Y直接杀到了中国国产新势力部分主力车型的价格区间，当日由于访问量激增，特斯拉中国官网的订单页面一度无法刷新。

据每日经济新闻报道，特斯拉中国官网显示，Model Y长续航版起售价为33.99万元（6.88万新元），此前为48.8万元，下调了14.81万元。该版本1月开始交付。特斯拉Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元，此前为53.5万元，下调了16.51万元。该版本预计2021年三季度开始交付。

每日经济新闻引述市场人士观点说，这次降价看来已不是“鲶鱼效应”了，应该是“鲨鱼级别”。10多万元的降幅让Model Y直接杀到了国产新势力部分主力车型的价格区间，这也给国内新能源车企带来更大竞争压力。有报道称，有车主甚至连夜退订此前认购的国产新势力车型，并将目光投向特斯拉。

1月1日中午，由于访问量激增，特斯拉中国官网的订单页面一度无法刷新。有熟悉特斯拉销售的人士1月2日谈及一线的情况时说：“都在忙着卖车呢。”“（订单）又爆了，很明显的，也在预期之中。”

对于此次降价，有网友们调侃说，这个降价力度，堪比iPhone12只卖2999元。至于那些已经买了高价车的车主，对特斯拉的“割韭菜”行为忿忿不满。

专注于特斯拉新闻报道的国外自媒体TESMANIAN援引消息人士的预估称，在特斯拉价格公布后的10小时内，订单量超过10万。该媒体还称，目前大约有300辆中国制造Model Y已经从特斯拉上海超级工厂生产出来，这300辆新型电动车全部用于展示目的。

不过，针对上述预测的订单量，特斯拉内部人士面对求证时说：“Model Y的预订和试驾都非常火爆，但是10小时10万订单的数据被夸大了。”

观察人士认为，比起Model 3，此次降价上市的中国产Model Y显然更可怕，对自主品牌的冲击也更大。这是因为，相较于轿车，中国消费者格外偏爱务实的SUV，比起Model 3所处的电动轿车市场，Model Y的电动中型SUV市场前景更好。

此外，Model Y的出现将是对中国自主品牌的精准打击，无论从价格、性能、品牌力等角度看，对于所有主攻高端新能源市场的自主品牌，甚至包括BBA在内的传统豪华品牌，Model Y都是一匹狼。

简单来看，目前市场上在售的所有车型中，最直接的竞争对手就是蔚来ES6和EC6。这三款车均为纯电动中级SUV，价格区间也都在30万-40万元之间。并且，在造型上，Model Y和EC6都是溜背风格的轿跑SUV。EC6与2020年7月在成都车展正式上市，补贴前的售价是36.8万元。

从一定程度上来看，这是“中美特斯拉”在同一细分品类的车型直接PK的首款车。二者此前推出的车型并不存在特别直接的竞争关系。Model S和Model Y的价格接近百万，Model 3是一款轿车，而蔚来的三款量产车均为SUV。

特斯拉与蔚来各具优势。特斯拉的主要优势在于成本控制、智能化水平等；而蔚来的优势在于制造工艺、用户体验和服务等。特斯拉有超充，蔚来可以换电。30万以上的车只有换电的车型能够拿到中国国家财政补贴。根据2021年新的补贴标准个人用户购买EC6，差不多能拿到1.3万元的补贴。

不过，全国乘联会秘书长崔东树认为，特斯拉此次降价，对造车新势力的影响并不是特别大。原因在于特斯拉主要竞争还是对传统豪华车的竞争，而造车新势力的产品，相对于特斯拉来说，有更多的鲜明的自身的标签，更多的特色。

崔东树说：“目前，像蔚来汽车、小鹏汽车等产品，实际上来说还是比特斯拉产品相对来说长度更大一些，高度更高一些，外观更好，更有自己独特的一些优势。尤其是蔚来等高端品牌也有自身的良好的服务品质得到消费者认可，而且其圈层群体的忠诚度极高，我觉得这块的影响应该并不是很大。特斯拉降价主要的影响还是对传统车市场。”

值得注意的是，在Model Y发售的当天，有网友说，特斯拉直接的竞争对手国内某电动车企业惨遭大规模退单。该消息真实度尚未核实。