阳性事件频发 冷链食品进口在中国受挫

步入冬季，进口冷链食品外包装冠病核酸检测呈阳性的事件仍在各地不断出现。在此背景下，部分企业对于进口肉的仓储、进货、销售更加慎重，并出现用中国国产生鲜替代的现象，进口冷链食品在中国市场受挫。

据新京报报道，国外疫情形势持续严峻，中国去年又出现不少进口冷链食品核酸检测阳性事件，仅2020年12月，就有浙江、山西、辽宁、福建多地的巴西猪肉、阿根廷牛肉、泰国带鱼、印尼飞鱼卵等外包装样本先后检出阳性。

在这一背景下，中国进口生鲜的B端供应发生变化。武汉北极光辉冷链仓储有限公司总经理陈梅告诉记者，其公司冷链仓储主要服务于华中区域，面积约有1万多平方米，每日进出库量在1万至3万箱左右。包含海鲜、速冻、肉类等多种食品。中国国家专库专管的相关规定下达后，公司对国产和进口生鲜的仓储进行了区分。其中，进口产品所占面积在800㎡到1000㎡左右。受疫情影响，2020年11月初，公司决定关闭进口仓储工作，将相应区域的仓储全部替换为国产生鲜。

除冷库外，部分下游销售端也已减少了进口冻品的销售。早在2020年8月17日，盒马鲜生在升级防控防疫措施时就说，考虑到近期中国国内部分城市发现有进口冷冻食品外包装检出冠病阳性的情况，为进一步保障安全消费，盒马鲜生将在全国门店加大国产海鲜、肉禽等主力消费商品的供应量，替代在国内出现过外包装检出阳性记录的巴西、厄瓜多尔等南美相关国家的进口冻品。

宏观来看，中国进口肉数量较前几个月也有下降。结合海关数据可知，2020年10月和11月，中国进口猪肉量基本保持在33万吨、进口牛肉量基本保持在17万吨，但与2020年7月的56万吨进口猪肉量和21万吨的进口牛肉量相比，近三至四个月以来还是呈现下降趋势。中国农科院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇说，近期猪肉进口较前几月有所下降，一定程度上也与疫情有关。

一方面，因为德国出现野猪非洲猪瘟疫情，中国海关从2020年9月13日起暂停从德国进口猪肉，而德国是中国主要的猪肉进口国，进口量可以排进前三位。另一方面，2020年6月开始，部分国外猪肉生产商因厂内发生冠病疫情，自主暂停对华出口。一般情况下，输华猪肉从签订合同到抵达港口需要2个月以上时间，上述事项的暂停影响刚好自2020年10月左右反映出来，进口量出现小幅下降。