鹏元征信被处以中国最大征信罚单

中国央行12月30日公示的行政处罚信息显示，鹏元征信因多项业务违规而被央行处以巨额罚单，合计罚没接近2000万元（人民币，下同，404.59万新元）。这是央行对中国国内获批的征信机构开具的最大罚单。

据界面新闻报道，罚单显示，鹏元征信存在的违法违规行为包括：未经批准擅自从事个人征信业务活动、企业征信机构任命高级管理人员未及时备案。对此，央行没收其违法所得1917.55万元，并处罚款62万元，合计罚没1979.55万元。

官网资料显示，鹏元征信成立于2005年4月8日，注册资本2.01亿元，具有中国央行备案企业征信从业资格。2018年10月，鹏元征信成为中国国家发改委批准的”综合信用服务试点机构”，可以在全中国范围内全面开展综合信用服务业务。也就是说，鹏元征信是没有个人征信牌照的。

事实上，鹏元征信曾经离个人征信牌照仅有一步之遥。

2015年，央行下发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，要求正在申请个人征信牌照的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、鹏元征信、考拉征信、中诚信征信、中智诚征信、华道征信等八家机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为六个月。

但此后个人征信牌照未正式下发。2017年4月，央行征信管理局局长万存知则说：“综合判断，八家进行个人征信开业准备的机构目前没有一家合格，在达不到监管标准的情况下不能把牌照发出去。”

直到2018年，央行向百行征信有限公司发放了中国首张个人征信牌照。值得注意的是，百行征信的股东为央行旗下的中国互联网金融协会和前述八家机构，其中，鹏元征信持股8%。

因此，无论是鹏元征信，还是芝麻信用、腾讯征信，均不具备直接开展个人征信业务的资质。事实上，腾讯征信曾于2018年1月推出“腾讯信用”平台，但很快就宣告下线。

除了百行征信外，中国国内第二张个人征信牌照也在发放。2020年12月4日，央行受理了朴道征信有限公司（筹）的个人征信业务申请。据披露，朴道征信注册地在北京市朝阳区，注册资本10亿元。

朴道征信主要有五大股东，其中第一大股东是北京金融控股集团有限公司、持股35%，剩余四家分别为京东数字科技控股股份有限公司（持股25%）；北京小米电子软件技术有限公司（持股17.5%）；北京旷视科技有限公司（持股17.5%）；北京聚信优享企业管理中心（有限合伙）、（持股5%）。 公告同时披露了该征信公司的拟任职董监高人员。董事长为赵以邗，资料显示他是央行征信中心前副主任。