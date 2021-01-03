羊肉摊也挂台湾猪标章 台湾开放莱猪进口令市场混乱

台湾政府从今年1月1日起开放进口含莱克多巴胺（瘦肉精）的美国猪肉，在岛内掀起巨大争议。为了证明只卖台湾猪，台湾不少基层摊贩像贴春联般，把农委会、经济部、市政府、网络上下载的各种标章、标示、贴纸“贴好贴满”，加上屠宰证明、产地猪肉溯源，一家摊商可挂满五、六张“台湾猪”标章，还有羊肉摊也挂上“台湾猪标章”，因为兼卖肉燥饭；还有业者干脆自画台湾猪标章，就怕消费者不上门。

据联合新闻网报道，云林县长张丽善说，云林联合全县400多家养猪、屠宰、加工场及大卖场，组成“台湾猪零检出联盟”，制作“零瘦肉精商店”标章，以防莱猪混充；一旦贴有联盟标章店家猪肉被检出含莱剂，即可依违反标章法令开罚。高雄家乐福在生鲜区设“非莱”专区，或“不含莱克多巴胺专区”，供消费者识别。

高市农业局表示，目前全台湾猪标章有卫福部及农委会两大系统，图案相仿，前者元旦起要求强制张贴，需清楚标示产地，后者是自主申请。高市养猪协会表示，养猪协会近期可能会统合标章。

有摊商抱怨，政府不肯标示含莱克多巴胺的美猪，即使挂了五花八门的标章，有些消费者仍然不相信。有肉摊干脆拿出当天向肉品市场买猪的收据，或出示当天购买的“肉品来源证明”，清楚记载向哪个县市的肉品市场买猪，还有屠宰购买时间、政府官办肉品市场签章，就为了让民众放心。

国民党立委洪孟楷说，他昨天陪新北市长侯友宜走访泰山公有市场，摊商人人自危，市场自治会统一做压克力​​板标明使用台湾猪，大家各自挂在店里“超前部署”，就怕被污名化。

国民党立委林为洲表示，菜市场猪肉摊因卖温体猪，暂时不受影响，但有小吃店因为民众有疑虑，生意有所下滑。