陈茂波：港经济复苏动力下半年可望增强

香港经济连续两年呈负增长，是有纪录以来首次。踏入2021年，情况也许是困难未尽、但转机渐现，估计上半年仍面对较大挑战，下半年则可望呈现较强的复苏动力，全年计经济料恢复正增长。

陈茂波今天在网志上发表上述看法。他强调，经济复苏的速度和力度取决于多个内外因素，其中疫情变化将是最关键的变量。

陈茂波指出，在有效控制疫情之前，较大力度的防疫措施无可避免需要持续，对香港消费气氛及经济活动难免构成压力，企业暂时仍面对严峻的经营环境，这意味在今年上半年经济仍会面对较大的挑战。

不过，随着不同层面的防控疫情工作发挥效用，而疫苗又能按预期逐步广泛接种的话，疫情管控效果将可望逐步提升，“本港经济的复苏动力可望在下半年显著增强”。

陈茂波也说，过去一年，很多企业的运作模式、个人的消费行为都出现了结构性的变化，例如民众相较以往多了网上购物。因此，他建议实体店和电商都需要把网销与实体更好地揉合，才能在经济恢复时抓紧发展的机会。

陈茂波重申，经济及社会稳定发展的前提是金融稳定，必须保持公共财政的稳健及可持续性，聚焦将资源精准运用，谨慎控制开支。在重振经济的路上，国家是香港的最强支持力量和后盾，积极参与国内国际双循环的发展，将为香港创造更广阔的发展空间。