广州发现冠病变异株 为英国输入

自英国报告发现冠病病毒变异株后，广东省疾控中心加强了对境外输入个案的新冠病毒基因测序分析，并对去年9月以来境外输入确诊病例、无症状感染者的样本进行了回顾性的基因测序分析。

据广东省疾病预防控制中心网站今天（3日）消息，广东省疾控中心1月2日在一名英国输入新冠肺炎确认病例的咽拭子样本中发现了B.1.1.7突变株，与近期英国报道的变异病毒基因序列高度相似。

该病例为闭环管理的英国入境人员，为今年18岁的中国籍男学生。2020年12月4日从英国入境广州，入境时检测其新冠病毒核酸为阴性。12月18日，在隔离点采样检测新冠病毒核酸为阳性，送广州市第八人民医院隔离治疗，诊断为确诊病例，临床分型为轻型，目前仍在广州市第八人民医院集中医学隔离点进行出院后的医学观察。

2020年12月27日，广东省疾控中心对广州市第八人民医院采集的病例咽拭子样本，开展基因组测序分析，初步提示为B.1.1.7突变株。1月2日经再次进行高通量测序复核，结果显示该病例样本中病毒基因序列属于B.1.1.7亚型。该病毒基因组序列含有B.1.1.7亚型突变株的13个分支特异的氨基酸变异位点，其中包括对病毒感染能力有潜在重要影响的S蛋白N501Y，P681H突变和病毒免疫逃逸相关的S蛋白69-70缺失突变。

根据目前掌握的情况，这种B.1.1.7突变株传播力更强，但是病人症状、重症率、病死率基本没有变化，当前研发的疫苗仍然有效，绝大多数诊断性检测试剂仍然有效。通报呼吁市民不必恐慌。

广东省疾控中心强调，将继续加强对变异株的基因测序分析和监测工作，进一步落实定点治疗医院和隔离场所的疫情防控工作，进一步落实隔离场所工作人员的健康监测和核酸检测工作，确保该变异株不在省内造成后续传播。