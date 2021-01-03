原中国国家统计局高层：特别国债明年应该不会再发

原中国国家统计局副局长贺铿表示，中国专项债肯定还要发一些，但特别国债明年应该不会再发。

贺铿接受第一财经专访时指出，中央政府已经很明确，明年仍然是积极的财政政策和稳健的货币政策。他说，财政政策要积极高效，因此虽然根据经济发展的情况，明年的财政政策有可能要缩一点，但是不可能大收缩。

贺铿接着表示：“今年的财政赤字是3.6%，明年我建议确定在3.5%左右比较好。专项债务可能还要发，而且要保持一定的规模。特别国债我觉得没有必要，因为我们遇到了百年未遇的疫情，为了这个需要发了特别国债，今年到2021年我觉得没有什么太特别的事情，特别国债不一定发。”

去年5月出炉的中国政府工作报告显示，2020年财政配套包括1万亿元额外赤字、1万亿元抗疫特别国债、1.6万亿元新增地方政府专项债券规模，以及2.5万亿元新增减负额度等。

贺铿强调，当前最重要的还是有效需求不足，即居民的需求不足，这个问题主要是居民的收入增加不快。因此，他认为要改变中国GDP的分配结构，因为中国GDP的分配资本形成率越来越高，高于世界许多国家，也高于世界各国的平均数，“最终需求低于世界的平均数”。

此外，他建议要解决中国地方隐性债务的问题，最根本的办法就是要显性化；之后，把债务人分清楚，究竟哪些是政府的，哪些应该是企业的，这要分清楚，“不要搞得笼统地弄在一起，不好监管，也不好解决”。

贺铿说：“各地的债务通过融资平台是怎样融资的，是以什么名目进行融资的，那么我们才可以把它分清楚，这个应该是政府负责的，那个应该是企业负责的。”