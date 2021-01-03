港高校调查：近90%高中生对政府无信心

香港中文大学日前进行的一场针对当地高中生的调查显示，近90%受访者对香港政府没有信心。学者指出这已经给港府拉响警报，需要设法修补政府与学生之间的关系。

据香港01报道，中大公共卫生及基层医疗学院医疗体系及政策研究所学者黎可欣今天（3日）在电台节目上透露，早前对250名高中生进行问卷调查发现上述结果，同时也有70%的受访者表示不信任街上路人。她认为，调查结果是一种警号，认为要设法提升年轻人对社会的信任度，并强调年轻人是社会资产及伙伴，不应视他们为社会“问题”。

黎可欣进一步指出，年轻人最希望获得尊重，与其他成年人“平起平坐”。她认为，要促进年轻人参与公共及社区事务，及增加发声机会，强调年轻人渴望改变社会，建议政府可善用他们的意见及创新，与政府官员共同协作。

港大社会工作及社会行政学系系主任林一星则指，现今社会大部分人不相信政府，社会已积累很多“火药”，但没有任何一方曾经尝试“拆弹”。

他呼吁港府应把握当下的机会，否则将来一旦有小火种，或会引致大爆发。他表示，当前的不信任对管治构成很大挑战。倘双方缺乏互信，无平等讨论的机会，难以构建香港的未来。

林一星指出，香港社会过往容忍度较高，容许年轻人以不同方式创造，但社会逐渐老化，不少人抱有“吃盐多过你吃米”心态，为政者亦有“听你说话已经很给面子”的观念，香港逐渐失去失去年轻及活跃。

黎可欣认为，可从社区跨界别合作，增加年轻人参与度，包括以年轻人友善角度出发，亦涵盖中学、大学、社工、区议会及政府官员；林一星也同意其建议，认为应要好好利用区议会平台，建立由下而上反馈机制。