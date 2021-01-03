中国去年查涉税犯罪 涉案金额1500余亿元人民币

中国公安部去年在全国展开打击涉税犯罪的“百城会战”专项行动，共立案查处案件1万2900多宗，初步查证涉案金额1500多亿元（人民币，下同，约300亿新元）。

据中新社报道，在这专项行动中，公安部对特大涉税犯罪案件统一指挥、集中研判、同步收网，相继破获了一批大要案件。其中，天津公安机关破获一特大走私黄金、骗取出口退税案件，打掉团伙八个，抓获犯罪嫌疑人50名，案值20余亿元；江苏公安机关破获一涉嫌非法出售航空客运行程单案，涉案价税合计70余亿元；四川公安机关破获“6·9”虚开增值税专用发票案，涉案价税合计580余亿元。

另一方面，针对不法分子恶意利用疫情期间推出的税收优惠政策和“非接触式办税便利”措施，虚开“口罩”“防护服”等涉疫物品发票，并在中国各地注册空壳公司实施虚开发票骗税犯罪活动，公安部组织上海、浙江、广东等19个省市公安机关，发起大规模会战战役，集中打击职业化犯罪团伙实施的涉疫涉税犯罪活动，破获案件39起，涉案价税合计逾千亿元，打掉团伙50个，捣毁窝点140余个，抓获犯罪嫌疑人790余名。

报道引述公安部有关负责人说，公安机关将继续深入推进“百城会战”专项行动，紧盯涉税犯罪形势，及时调整工作重点和打击方向。