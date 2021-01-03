美70多社团联署促中国释放维吾尔族企业家

美国哈佛大学70多个社团前天（1月1日）发表联合声明，呼吁中国立即释放新疆维吾尔族创业家与慈善家艾克拜尔·艾塞提。

据美国之音报道，这份由哈佛大学法学院人权辩护者牵头、哈佛大学法学院等多个学院的75个社团联署的声明表示，作为哈佛校友，他们支持哈佛法学院毕业生、在华盛顿执业的维族律师热伊汗·艾塞提为她的弟弟艾克拜尔·艾塞提争取自由及为维吾尔人争取公义的奋斗。

声明促请美国政府和国际社会要求中国政府结束其长久以来对维吾尔少数民族的系统性压迫，并对继续发生的大规模暴行追究责任。

部分西方媒体和舆论曾指中国政府在新疆以“再教育营”等手段压迫维吾尔族。北京多次驳斥这些指控，并称在新疆的训练营是职业教育和培训中心，是反恐和去激进化措施的一部分。

声明也表示，艾克拜尔·艾塞提曾因促进新疆不同民族之间的相互理解而受到赞誉。他2016年2月受邀前往美国参加美国国务院主办的国际访客领导力计划。该计划是美国国务院的专业交流计划。

不过，艾克拜尔·艾塞提当年3月15日返回新疆后几个星期突然失踪，直到4年后的2020年1月，他的姐姐热伊汗·艾塞提才从美国国会议员处获悉，弟弟艾克拜尔被以“煽动民族仇恨与民族歧视”罪名逮捕后被判刑15年。

对此，声明强烈呼吁美国国务院要求中国政府立即无条件释放艾克拜尔·艾塞提，并与国际社会及人权团体一起敦促国际主要跨国公司和国家从使用维吾尔人强制劳力的新疆撤资。

报道指出，美国七位参议员去年12月曾致函中国驻美国大使崔天凯，并询问有关艾克拜尔·艾塞提的下落；他们也警告，任意监禁艾克拜尔·艾塞提，将破坏他为促进中国国内各民族之间的和平与和谐所作出的贡献，也对美中之间的长远关系不利。

艾克拜尔·艾塞提是新疆知名的社交媒体应用程序巴柯达什（Bagdax）的创办人，据报他经常在当地举办各种慈善活动。



