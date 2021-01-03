依图CTO颜水成离职 加入东南亚电商独角兽Shopee

中国“AI 四小龙”之一的依图科技在开年伊始损失一员大将，其首席技术官 CTO 颜水成已经离职。 报道还称，颜水成已加入东南亚一家电商公司，目前已到新加坡组建新团队。

综合36氪及自媒体“机器之心”报道，颜水成的下一站为东南亚电商独角兽Shopee，并有内部人士透露目前已经能在内部系统中找到颜水成的消息，直言：“Shopee 最近招聘了很多技术算法方面的人才”。

对于颜水成来说，前往Shopee 的总部新加坡组建技术团队也顺理成章。颜水成在2008年就加入过新加坡国立大学，逐步成为机器学习和计算视觉领军人物，现已是新加坡国立大学终身教职；2011年，颜水成还被新加坡国家科学院授予新加坡青年科学家奖。

不过，对于正处于上市冲刺阶段的依图科技来说，颜水成的离任显得有些突然。

今年 11 月 4 日，依图科技向上交所提交招股书，拟在科创板募资 75.05 亿元（人民币，下同，约15.17亿新元），根据上交所网站显示，目前依图科技上市进度为“已问询”。多位依图科技员工都对颜水成离任的不解。

颜水成在 AI 业界颇有盛名。2001年，颜水成加入微软亚洲研究院，师从微软亚洲研究院创始人之一的张宏江，也结识了后来的依图科技创始人朱珑、林晨曦。

2006年，颜水成前往伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）留学，师从美国工程院院士、计算机视觉大师黄煦涛（Thomas Huang），与国内另一 AI 独角兽“云从科技”创始人周曦师出同门。

2015年，颜水成加入360集团，担任集团副总裁、人工智能研究院院长、首席科学家。在 360 集团任职期间，他带领团队多次在计算机视觉竞赛领域斩获奖项；同时将人工智能技术应用于360旗下产品中，包括直播、智能硬件（儿童手表、机器人、摄像头）、搜索和信息流等业务。

2019 年 7 月末，颜水成加入依图，出任依图科技首席技术官（CTO）。

在离开 360 集团时，颜水成在接受采访时曾坦露过原因，除了表达对依图科技创始团队的信任外，还谈到了对巨头从事 AI 业务的掣肘。

颜水成认为，在高校或者创业公司更能实现一种业务发展的“闭环”，但到了巨头，就“变成负责整个完整闭环中的一个子环节，所以经历一段时间后会感觉推动事情上的相对无力”。

而此次颜水成离开依图，原因尚不明确，但依图科技在上市阶段面临的考验仍不可小觑。

包括依图在内的一众 AI 公司均以人脸识别起家，但国内对个人隐私数据的管理正日趋严格。12月1日，天津通过《天津市社会信用条例》，规定任何组织和个人不得非法采集、归集、使用、加工、传输社会信用信息，不得非法买卖、提供或者公开社会信用信息。即将于明年1月1日起施行的《民法典》在“人格权编”中提出，处理人脸在内的个人信息，应当遵循合法、正当、必要原则。

业务定位面临挑战，经营的长期亏损与持续烧钱，也让 AI 公司上市之路不甚坎坷，虽然科创板允许亏损企业上市，但 AI 公司仍需向投资人证明自身的造血能力。

根据依图招股书披露，在报告期内净利润未能转正，截至2020年6月末累计亏损为72.2亿元，其中优先股公允价值变动引发的亏损，四年累计达51亿。