港医学会长：身边很多医生想移民

香港医学会会长蔡坚表示，由于香港的政治气氛转变，近年移民外国的港人越来越多，并指身边认识的十位医生里，有高达八位都有移民打算。

据《星岛日报》报道，蔡坚指出，虽然自己具备在加拿大及英国的执业资格，但目前暂时没有离港移民的想法；不过，随着香港情况每况愈下，不禁让更多港人对前景感到忧心，他直言当香港的政治环境至无法承受时，不排除会离开这个地方。

报道引述一名不愿具名的年轻医生表示，尽管暂时未有认识的医生朋友移民，但在朋友圈子中打听到约有30至40名专科医生，正考虑或已考取其他国家的执业资格，以便取得“移民入场券”，特別是有家室及子女的医生。

这名医生认为，最多人会选择移民到英国，并在当地继续执业；主要是因为当地医疗制度跟香港相若，而且领取英国国民（海外）护照（BNO）时间较短。

至于新加坡则要逐个个案审批，花费颇长时间；澳大利亚更规定海外医生先要到当地偏远地区执业十年，该名医生相信在这个要求下，“无人想做”。

中国政府今年6月30日实施《香港国安法》后，英国政府为表达不满，宣布将从今年1月31日起，接受持BNO的港人及其近亲申请特别签证移居。

彭博社此前曾报道，英国正大量发出BNO护照，去年首10个月已达到21万6398本，创下1997年香港回归以来最多。

