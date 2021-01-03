数据：中国中高端生物试剂严重依赖进口

中国科学院面向市场创建的第三方科研服务平台喀斯玛（CASMART）最新统计显示，中国部分科研机构的中高端生物试剂严重依赖进口，其进口品牌交易额累计占比达79%。生物试剂是科研的关键性基础材料，中国加强科研用生物试剂国产化建设迫在眉睫。

据中新社报道，喀斯玛平台2013年上线以来，共计2052家科研、教育及产业机构在该平台交易，截至2020年底，累计交易额达78亿元（人民币，下同，15.78新元），在38%的生物试剂交易中，承担重要课题项目的中科院院属96家机构进口试剂交易额占比高达83%。此外，该平台上医药类高校对进口试剂的依赖平均也在81%左右。

科研用生物试剂也是应对重大突发公共卫生事件的重要技术和物质储备。喀斯玛平台2020年1月至10月核酸类相关试剂的交易数据分析表明，在新冠疫情暴发、全球试剂紧缺的大背景下，中国仍有72%的交易依赖进口。

该平台数据显示，中国进口生物试剂中占比排名前五的国家为美国、德国、英国、日本和瑞士，分别占比62%、19%、6%、6%和3%，而且平台生物试剂交易额TOP10品牌也均来自这五国。

喀斯玛平台统计数据还显示，若将生物试剂按照1000元以下、1000至10000元、10000元以上的价格梯度划分，其交易额占比分别为3:6:1，中高端试剂是生物试剂交易的主要市场。从分布格局上看，中国目前进口试剂有81%分布在中高端市场、19%分布在低端市场，国产试剂仅53%分布在中高端市场，低端市场分布达47%，存在较大研发提升空间。

喀斯玛（北京）科技有限公司总经理李红林认为，为避免生物科研工作受制于人，中国加强生物试剂国产化和民族品牌建设势在必行。他建议从三个方面重点发力：一是筑牢产业创新基础条件，补齐政策短板并加大创新研发支出；二是加速形成产业中高端经济支柱，优先加强前沿领域中高端试剂的研发生产；三是激发企业主体创新活力，健全生物试剂研发型企业的普惠性政策，并促进在核酸纯化、PCR（聚合酶链式反应）、蛋白、抗体等细分领域有替代进口试剂潜力的国产品牌先“走出去”，摆脱进口依赖。