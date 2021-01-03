张建宗：力争尽早“清零” 让香港重新出发

香港政务司司长张建宗3日表示，防疫抗疫是全社会的头等大事，也是特区政府当务之急。特区政府与全港市民的目标一致，就是全力抗疫和争取尽早“清零”，让香港走出困局，重新出发。

据中新社报道，张建宗发表网志说，虽然香港目前确诊病例数字看似正在回落，但速度缓慢，在圣诞新年假期后，确诊病例数字可能会出现反弹，情况令人担心。

他指出，为尽快切断社区传播链，特区政府上周决定扩大“须检必检”的范围，如同一幢大厦内在过去两星期有两个或以上单位出现无关连的确诊病例，便会发出强制检测公告。这项规模庞大及进取的强制检测措施，突显了特区政府精准抗疫，迅速应变的决心，是特区政府抗疫战中向前走的一大步，也是迈向“清零”的果断和“快”、“准”、“狠”的全新部署。

他还提到，特区政府会争取疫苗早日供港，并确保有关疫苗符合相关要求和程序，以及按照相关防疫规例审批作紧急使用，确保疫苗符合安全、效能和素质的要求。特区政府亦会做好沟通、解说和细致安排，让接种计划顺利有序地落实推行。

张建宗表示，2020年香港饱经磨难，上半年抗疫之余也要“抗暴”，直至香港国安法在年中落实后，社会治安及市民生活才恢复平稳。疫情强化了全社会凝聚力和面对逆境的力量。只要广大市民通力配合防疫抗疫措施，积极配合接种冠病疫苗，战胜疫情的日子就在不远处。