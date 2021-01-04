港交所正式换帅：戴志坚接替李小加

李小加正式卸任香港交易所集团（简称港交所）行政总裁。

综合澎湃新闻、界面新闻报道，港交所昨天发布公告称，李小加已于2020年12月31日退任港交所行政总裁及终止香港交易所董事会当然成员的职务；不过，2021年1月1日起，他获委任为董事会高级顾问，为期六个月。

港交所在公告中指出，委任原香港交易所联席总裁及首席营运总监戴志坚接替李小加职务，于2021年1月1日起出任香港交易所代理集团行政总裁。此外，戴志坚继续担任香港交易所联席总裁及首席营运总监。

作为代理集团行政总裁，戴志坚还出任这些职位：香港交易所董事会常务委员会及企业社会责任委员会成员、香港联合交易所有限公司主板及GEM上市委员会当然成员、上市政策小组成员。

据公告介绍，现年58岁的戴志坚，于1998年7月加入香港交易所集团。他曾任香港交易所结算主管、联席集团营运总裁，环球结算（亚洲）业务主管，股本证券与定息产品及货币业务联席主管、交易科主管以及衍生产品市场发展及营运主管等职。

公告指出，根据与香港交易所签订的委任函条款，戴志坚的报酬待遇包括基本年薪700万港元（约119万新元），他也合资格收取由薪酬委员会建议并经董事会批准的酌情表现花红及股份奖授。

现年58岁的戴志坚，于1998年7月加入香港交易所集团。（互联网）

资料显示，现年60岁的李小加掌舵港交所11年，是港交所在任时间最长、首位在中国大陆出生和长大的舵手。他曾经担任石油工人、记者，其后出国进修，再回国发展。

外界普遍认为，沪港通是李小加任内最突出的成就，打通了南北资金互联互通，刺激港股再上一层楼。据最新数据，港股通净吸北水达1.3063万亿港元（2390亿新元），单日买卖成交最高达464亿港元；中国大陆也透过沪港通累积吸引1.03万亿元人民币（2061亿新元）外资。

香港政商界早前一直盛传，李小加卸下港交所职务后，有意竞选香港特首。对此，他多次反驳并回应说：“有些事情不能乱想，眼睛不要到其他地方去看”。至于会否在深圳担任官职？他早前受访时强调目前没有计划。