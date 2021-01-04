港媒：北京在港组建巨型“文化央企”

港媒透露，中国中央政府将在香港组建“文化央企”，提升“软实力”。这家“文化央企”将以联合出版集团、《紫荊》杂志社、银都机构等中资机构为基础，业务涉及出版、新闻、影视、文艺等方面，资产高达上千亿港元（下同，约170亿新元）。

《星岛日报》引述一名建制派人士说，“文化央企”的筹建工作早在2019年就进行，但因反修例抗争运动爆发而一度暂停，去年6月《香港国安法》实施后，又重新提上议程。

据了解，央企的全称为“中央管理企业”。这家“文化央企”的行政级別为副部级，暂不清楚正式名称，预计今年上半年开张。

报道引述消息称，香港中联办秘书长文宏武将参与这家“文化央企”的筹建工作。不过，他并不一定是“文化央企”的一把手，北京可能另外委任高官担任董事长。

今年53岁的文宏武，陕西汉中人，北京航空航天大学研究生毕业，曾任电子工业出版社社长。2008年，他前来香港工作，担任联合出版集团董事长兼总裁；2018年，出任中联办秘书长。

资料显示，联合出版集团是香港最具规模的综合性出版集团，主要业务包括出版、发行、零售与印刷，旗下包括三联书店、中华书局和商务印书馆、万里机构等多家知名出版机构，出版的图书约占香港每年中文图书出版量的五分之一。

集团旗下还包括中华商务联合印刷（香港）有限公司，拥有香港护照承印权。此外，近年颇为活跃的网媒“橙新闻”，也是联合出版旗下的新媒体。该集团也涉足地产，旗下有侨商置业有限公司投资地产、自建楼宇及管理物业。

创刊于1990年的《紫荊》杂志，是在香港出版的一本综合性新闻月刊，港澳办和中联办高层都曾在该杂志撰文；《紫荊》下设的紫荊研究院，是一家研究性智库，除了召开研讨会，近期也频频委托“香港社会科学民意调查中心”就一些争议的政治话题展开民调。

香港银都机构成立于1982年，主要由长城电影制片、凤凰影业和新联影业三家老牌电影公司合并而成，是中国大陆境外唯一的大型国有电影企业，下辖二十多家分公司，资产总额近30亿港元。



