学者：台军已跟上“不对称战力”国际趋势

台湾国防部正大规模调整作战构想准则，国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云昨天（3日）表示，各国军事构想都是滚动式调整，适度调整防卫构想应为常态；他进一步表示，台军实已跟上国际“不对称战力”趋势，针对“弹药先于载台”超前部署。

据联合新闻网报道，台湾国防部参谋本部近期将前参谋总长李喜明强调的“整体防卫构想”（ＯＤＣ／Overall Defense Concept）规划几乎全面推翻；所提到的“滨海决胜、滩岸歼敌”作战构想恐遭弃置。李喜明主张的“整体防卫构想”，主要就是拥抱不对称战法。

针对国防部的作法，苏紫云表示，纯就军事构想，各国都是滚动式调整，以肆应战略环境改变。如美军的吓阻，由前进部署，改为“战略可预期、战法不可测”。台军面对解放军的扩张，不对称战力是核心架构，已持续近十年，只是名称有所调整。

他表示，值得注意的是，台军跟上国际不对称战力趋势，“弹药先于载台”的兵力投资先决条件，大力发展精准飞弹的火力，如美国陆军、日本陆自都部署反舰飞弹一般，都是超前部署的积极做法，以使吓阻效度最大化。

苏紫云进一步表示，台湾筹获各类新式装备，包括海马斯火箭炮、空射增程攻陆导弹（SLAM ER)、陆基机动鱼叉反舰导弹，与自研的雄风家族攻陆巡弋导弹等精准弹药，使台军具备反制能力。因此，在威胁改变，新战力获得的情况下，结合“十年建军、五年兵整、一年备战”的决策循环，适度调整防卫构想应为常态。就如同棒球，教头在应对球局状况，球员状态，不断调整战略战术一般。