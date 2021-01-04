中国去年经济增速料约2%

中国国家统计局预计，2020年中国经济增速在2%左右，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

据路透社报道，中国国家统计局局长宁吉喆上周四（12月31日）接受新华社采访时指出，今年中国将着力提升供给体系质量，积极打造自主安全可控产业链供应链，宏观政策保持对经济恢复的必要支持力度。

他预计，2020年国内生产总值突破100万亿元人民币（20万亿新元），人均国内生产总值连续两年超过1万美元（1.32新元）；综合国力显著增强，粮食产量连续六年保持在1.3万亿斤以上，制造业规模连续11年居世界首位。

中国国家主席习近平周四晚间发表2021年新年贺词时也说，中国在世界主要经济体中率先实现正增长，预计2020年国内生产总值（GDP）迈上百万亿元新台阶。

中国2020年三季度GDP同比增4.9%，前三季度GDP同比增速转正为0.7%。11月经济复苏势头不减，工业、消费和投资均延续上行态势，得益于出口的强劲，工业增加值同比增速更是升至逾一年半新高，暗示中国经济复苏动力仍强，四季度经济修复性扩张有望进一步加快。

宁吉喆说，2021年是“十四五”开局之年，要着力提升供给体系质量，这是构建新发展格局的重点和基础。打造自主安全可控产业链供应链，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题；推进国家战略性新兴产业集群发展工程。

宁吉喆强调，要继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策、优先就业的政策。同时把握好宏观政策时度效，保持政策的稳定性，避免急转弯。宏观政策要巩固经济恢复基础、熨平经济波动，促进经济增长、就业、价格等经济运行指标回归合理区间。

他还指出，要以财政政策和货币政策为主要手段，发挥好就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策作用，协同互动，努力保持经济运行在合理区间，推动经济高质量发展。