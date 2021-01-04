在美上市的中国油业巨头恐被摘牌

中国三大电信公司被纽约证券交易所摘牌后，该国的三大石油巨头也可能面临同样的命运。

彭博行业研究分析师Henik Fung认为，中国最大的海上石油生产商中海油可能风险最大，因该公司在五角大楼黑名单上。他说，中国石油和中国石化也可能受到威胁，因能源行业对中国军方至关重要。

“更多的中国公司可能会在美国被摘牌，石油巨头也许是下一波，” 大华继显执行董事梁伟源（Steven Leung）说。与此同时，他认为电信运营商退市的影响可能很小，因为它们在美国的交易量很小，而且在当地募集资金一直不多。

纽约证券交易所表示，摘牌三家中国电信商是为遵守美国禁止投资中国涉军企业的行政命令。该交易所发表声明说，中国移动、中国电信和中国联通（香港）有限公司将在1月7日至1月11日暂停交易，且它们的退市程序已启动。

中国商务部周六（2日）回应说，将采取必要措施坚决维护中国企业合法权益，并希望美方与中方相向而行，共同致力于为两国企业和投资者创造公平、稳定、可预期的营商环境，推动双边经贸关系早日重回正轨。

中国证监会隔天（3日）表示，三家公司美国存托凭证流动性不足，交易量很小，融资功能缺失，即便摘牌，对公司发展和市场运行的直接影响相当有限，相信他们能够妥善应对行政命令和摘牌措施造成的不利影响。

“近期美国一些政治势力不惜损伤美国资本市场的全球地位，持续无端打压在美上市外国公司，体现规则制度的随意性、任性、不确定性，这是不明智的行为，” 中国证监会在其网站上发表声明说。