爱尔眼科称武汉医生艾芬视网膜脱离与手术无关

曾在冠病疫情暴发之初向同事发出预警的武汉市中心医院急诊科主任艾芬上周三（12月30日）发文透露自己接受白内障手术后，右眼近乎失明。为其手术的爱尔眼科医院今天（1月4日）在官微公布了艾芬诊疗核查报告。报告称，艾芬右眼视网膜脱离与在武汉爱尔眼科医院进行的白内障手术“无直接关联”。

据观察者网消息，爱尔眼科也称，希望竭尽所能帮助艾芬解决眼部疾病问题，组织专家力量为艾芬提供最大的支持和帮助；希望与艾芬一道申请医学会和相关部门的检查和鉴定，给其一个更加客观和公正的答复。

爱尔眼科在报告中称，涉事的武汉爱尔眼科医院深刻反思、自我检讨在本次诊治过程中存在的四大问题，分别是仅有术后第一天的复查记录；未明确交代术后复查时间；术后其他时间的复查未挂号，也未作病例记录；主诊医生未按医院规范规定及时上报不良事件。

根据人民日报健康客户端12月30日消息，艾芬在其微博上发布一篇《再见2020》的文章中提到：年头侥幸躲过了病毒的侵犯却在46岁生日的第二天没能躲过视网膜的脱落，右眼近乎失明，并说“最让我难受的是，因为这个疾病不能用力，以后都不能抱二宝了。”

艾芬周四接受《中国新闻周刊》采访时说，今年5月自己视力明显下降，以为是此前疫情期间长期戴护目镜所致。经熟人介绍，她来到武汉大学附属爱尔眼科医院医治。因右眼有白内障，医院给她做了人工晶体植入手术，收费 2.9万元（人民币，5900新元）。

五个月后，她被诊断为右眼视网膜脱离。她认为，自己白内障很轻，爱尔眼科没必要给她做这个手术，同时，在爱尔眼科就诊时，医生没有仔细检查其眼底，以致延误发现及治疗视网膜脱落的时机。她质疑爱尔眼科做人工晶体植入手术的动机是为了多收钱。

武汉大学附属爱尔眼科医院在微博上当天对此发布声明回应称，患者右眼为高度近视并发性白内障，有手术适应症，该患者的术前检查、手术和术后复查等各环节均符合医疗规范。

艾芬隔天在其微博回应爱尔眼科医院的声明做了详细回应和反驳，称自己的白内障病变程度很轻，根本遮盖不了视网膜周边，并希望爱尔医院公布她正确的术前白内障照片。

艾芬是李文亮的医院领导，也曾因在冠病疫情暴发初期因在社交媒体向同事发出预警，遭到医院纪检部门严厉斥责。