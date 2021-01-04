中国多所名校公布毕业生平均薪酬

南京大学、四川大学、对外经济贸易大学在内的多所大陆名校陆续发布了2020年毕业生就业质量报告，各校毕业生的平均薪酬也随之公布。

据澎湃新闻报道，南京大学2020届被调查毕业生中，平均薪酬为17.83万元（人民币，下同，约3.62万新元）/年，和2019年的年薪均值相比，上涨了3.21万元。其中，本科毕业生薪酬均值为14.92万元/年，中位数为12.9万元/年；硕士毕业生薪酬均值为18.28万元/年，中位数为15万元/年；博士毕业生薪酬均值为18.7万元/年，中位数为15.8万元/年。总体而言，博士生的薪酬水平大于硕士生，硕士生的薪酬水平大于本科生。

四川大学2020届毕业生的薪酬水平也与其学历层次呈正相关，川大的博士毕业生月均收入为1万2876.49 元、硕士毕业生月均收入为 8259.76 元、本科毕业生月均收入 7661.23 元。从薪酬区间来看，低收入区间段本科毕业生占比较高，高收入区间段毕业研究生占比较高。

整体来看，2020 届川大毕业生税前月均收入为 8312.32 元。月薪区间主要集中在 7501至9000 元（33.82%），其次为 1万1000 元以上（19.70%）和 4001至6000 元（19.17%）。

对外经济贸易大学提供的数据显示，2020届该校毕业生平均薪酬从2019年的14.44万元提升至15.73万元，增长8.93%。

另据《哈尔滨工业大学（深圳）2019-2020学年本科教学质量报告》透露的数据，2020 届本科毕业生共计 354 人，直接就业141人，占毕业生总人数的 39.83%，平均年薪 17.08 万元。