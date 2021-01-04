中国证监会强调NYSE除牌中企影响有限

中国证券监督管理委员会谴责美国出于政治目的，实施针对被指是中国涉军企业的行政命令，并说即使美国纽约证券交易所（NYSE）除牌三家中国企业，影响是相当有限的。

中国证监会昨天（3日）在官网上以答记者问的形式说：“美方出于政治目的实施行政命令，完全无视相关公司实际情况和全球投资者的合法权益，严重破坏了正常的市场规则和秩序。”

证监会提到，三家中国公司发行美国存托凭证（ADR）并在纽交所上市已经接近或超过20年，但他们的ADR总体规模不大，合计市值不到200亿元人民币（40亿新元），在三家公司总股本中的占比最大只占2.2%。即便摘牌，对公司发展和市场运行的直接影响相当有限。

中国商务部前天就企业被列入中国军方企业名单事宜，通过官网发表谈话提到，他们将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

美国纽约证券交易所在元旦前夕（12月31日）宣布，他们将遵守美国官方行政命令，展开中国移动、中国电信和中国联通香港公司的除牌行动。

不过，在香港挂牌的这三家公司今早提到，他们尚未收到纽约证交所的除牌决定通知。三家企业在香港证交所官网发布的公告中说，他们对纽约证交所的决定表示遗憾，并说除牌决定将对他们的证券价格造成影响。