原重庆副市长、公安局长邓恢林被“双开”

重庆市政府原党组成员、副市长，市公安局原党委书记、局长邓恢林因严重违纪违法，搞权色、权钱交易，被开除党籍与公职。

中央纪委国家监委1月4日在官网上通报这一消息。

通报指出，邓恢林丧失理想信念，毫无“四个意识”，背离“两个维护”，参与在党内搞团团伙伙，捞取政治资本，热衷政治投机，妄议党中央大政方针，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规收受礼金，长期接受可能影响公正执行公务的宴请；不按规定报告个人有关事项，违规选拔任用干部；道德败坏，搞权色交易；甘于被“围猎”，大搞权钱交易，在职务调整晋升、工程承揽、企业经营等方面利用职务上的便利为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报强调，邓恢林严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。根据有关规定，邓恢林被开除党籍；并由国家监委开除公职；终止其党的十九大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开简历显示，邓恢林是湖北武汉人，早期仕途长期在湖北省内，曾任湖北省公安厅副厅长和中央政法委办公室主任。他于2015年调入中央，先后担任中央政法委反分裂指导协调室负责人及中央政法委办公室主任兼反分裂指导协调室负责人。

2017年7月调往重庆任职，至去年6月落马，成为继王立军和何挺后，第三个在任上落马的重庆市公安局长。