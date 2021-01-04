青海省原副省长文国栋被“双开”

充当非法采煤的“保护伞”，对中央部署敷衍了事，青海省政府原党组成员、副省长，海西州委原书记，柴达木循环经济试验区党工委原书记文国栋被开除党籍和公职。

中央纪委国家监委1月4日在官网上通报这一消息。

通报批评文国栋丧失党的理想信念宗旨，对党中央重大决策部署敷衍了事、另搞一套，甚至“靠煤吃煤”，与不法私营企业主搞利益交换，充当非法采煤的“保护伞”，致使祁连山南麓青海境内木里矿区非法采煤问题整而未治、禁而不绝。

同时，通报也指文国栋不履行全面从严治党主体责任，严重破坏当地政治生态；无视中央八项规定精神，长期接受私营企业主安排的宴请并违规收受礼金；在组织进行谈话、函询时不如实说明问题；帮助特定关系人打招呼揽工程，搞权色交易；利用职务上的便利，在非法采煤、工程项目承揽等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

因此，文国栋被开除党籍；国家监委也开除其公职；终止其党的十九大代表、青海省第十三次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

文国栋升任青海副省长一职47天后，于去年9月6日主动投案。此前的8月，青海木里煤田聚乎更煤矿非法采煤案备受外界关注，文国栋曾任职的海西州有多名官员被查。

公开资料显示，文国栋是青海西宁人，他于2001年6月出任门源县委书记，2005年9月调任海西州委常委、组织部部长，后转而兼任副州长。

2010年4月，文国栋调任玉树州委副书记，后兼任州委政法委书记，并于2012年8月明确为正厅级。2013年2月，文国栋出任玉树州委书记。

2015年7月，文国栋调任海西州委书记，并兼任柴达木循环经济试验区党工委书记，直至去年7月升任青海省副省长后主动投案。