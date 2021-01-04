两原中国央企高层同日被处分

中国中央纪委国家监委今天（1月4日）同时宣布，开除原中国船舶重工集团有限公司党组书记、董事长胡问鸣党籍，以及开除中粮集团有限公司原党组成员、总会计师骆家駹党籍和公职。

据中央纪委国家监委通报，胡问鸣被指违规安排下属企业投资股票，造成国有资产重大损失风险，同时公权私用，在工程承揽、业务合作、资产收购等方面利用职务上的便利为他人谋取利益，并非法收受巨额财物；徇私舞弊，滥用职权，造成国有公司资产重大损失。

此外，通报也批评胡问鸣落实党中央重大决策部署不力，政绩观扭曲，严重偏离企业经营主责主业；大搞迷信活动，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规打高尔夫球、出入私人会所，接受可能影响公正执行公务的宴请，收受礼品、礼金，安排下属单位支付应由其个人支付的费用；不按规定报告个人有关事项，在干部录用晋升中为他人谋取利益；纵容默许家属在私营企业挂名取酬、利用其职务影响谋取利益，违规购买住房、占用公车，搞权色、钱色交易。

胡问鸣是中国船舶重工集团公司首任董事长、党组书记，并曾任中国第一艘国产航母山东号研制总指挥。他于2019年8月退休，去年5月12日因严重违纪违法被查。

同日通报被“双开”的骆家駹被指低价处置国有资产，违规干预、插手工程项目；利用职务上的便利骗取巨额公款，在公司上市、股票增发、业务承揽等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

此外，他也涉嫌违规接受可能影响公正执行公务的宴请、收受礼品、报销个人费用；利用职权为他人在工作录用方面提供帮助；无视国家法律法规，违规发放大额奖金、持有非上市企业股份。

骆家駹曾任中粮集团有限公司党组成员、总会计师，于去年8月28日被查。