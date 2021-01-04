华为：今年1亿台设备将成鸿蒙系统新入口

华为消费者业务软件部副总裁杨海松宣布，今年预计将有超40家主流品牌、1亿台设备成为鸿蒙（HarmonyOS）系统体验的新入口。

据观察者网报道，在日前举办的华为开发者日暨HarmonyOS 2.0手机应用开发者Beta活动上，杨海松指出，物联网的飞速发展是移动产业未来十年的历史性机遇，划时代的HarmonyOS将在万物互联时代为手机应用开发者带来无限的创新。

杨海松说：“HarmonyOS 2.0手机应用开发者Beta版发布两周以来，加入HarmonyOS生态建设的开发者源源不断，我们期待与更多开发者、合作伙伴一起，共赢移动产业的下一个十年。”

HarmonyOS自2019年发布以来，仅一年时间便完成了由1.0版本向2.0版本的进阶。2020年9月10日，HarmonyOS 2.0发布并开源，至今已累计超过200万人次访问开源代码。去年12月16日，HarmonyOS 2.0手机应用开发者Beta版发布，同时，首届HarmonyOS开发者创新大赛在北京站启动，目前已经吸引了1800多支参赛团队报名，申请开发者Beta版本的人数也在飞快增长。

杨海松指出，一个操作系统要想成功，把操作系统的代码做出来仅仅是万里长城的第一步，关键是在于我们生态的构建，要想成功，必须要仅仅地抓住我们整个产业变革的大机遇，如果我们没有大机遇、大变革的空间，那操作系统是无法扎下根，也无法生根发芽，开花结果。