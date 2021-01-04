传拼多多员工加班至半夜后猝死 “996”再被热议

网传中国电商巨头拼多多上周有一位23岁的员工在工作到午夜之后死亡，再次引发对于中国科技公司普遍存在的长时间工作问题的批评，而该行业目前还面临着监管机构对于反竞争商业行为的审查。

据彭博社报道，拼多多今天证实上述消息，但没有提供其他细节。此事在社交媒体上引发了对这家公司，以及其期望员工无休止工作的猛烈批评。有关该事件的话题标签在新浪微博上吸引了超过1.9亿次浏览。

拼多多员工猝死的话题在新浪微博上阅读量已超过1.9亿。（截图）

过后疑似有认证为拼多多官方的知乎账号在相关问题下回复，称底层人民“哪一个不是用命换钱”，并表示“不认为是资本的问题，而是这个社会的问题，这是一个用命拼的时代”，更加引来了网民的声讨。

不过该回答过后被迅速删除，但相关截图已在微博等平台上流传。

疑似拼多多官方认证知乎账号在相关问题下的回应，过后该回答被删除。（截图）

在科技公司员工的抱怨以及发生员工早逝事件之后，这种一周工作六天，每天从上午9点干到晚上9点，还有其他额外的加班加点的“996”工作模式在过去几年引发了批评。不过诸如阿里巴巴集团创始人马云及京东创始人刘强东等科技富豪们认为，在激烈竞争的这个行业中这种做法是生存所必需的，也是积累个人财富的关键。

网络上的批评给这些中国最大的科技公司增加新的挑战。过去一年来，它们一方面抵御特朗普政府试图遏制其增长的努力，另一方面还要应对国内日益加强的监管。中国政府在11月公布了旨在根除互联网行业垄断做法的规则，引发了之前股价高涨的这个板块大幅下跌。