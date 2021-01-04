北京文化被中国证监会调查

中国娱乐公司“北京文化”因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会调查。

北京文化今天（4日）在发给深圳证券交易所的公告中说，公司元旦前夕（12月31日）收到中国证监会立案调查的通知。公司承诺将“积极配合”证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。

综合中新社和《证券时报》报道，北京文化曾出品《我和我的家乡》《战狼2》《我不是药神》《流浪地球》等电影。企查查显示，北京文化目前存在多笔股权质押。

北京文化也提到，北京证监局下发向公司及高管宋歌（公司董事长、前总裁）、张云龙、陈晨（时任高管）的警示函，内容涉及公司于 2018年部分项目收入不符合企业会计准则规定的确认条件，导致公司于2018年度多计营业收入约4亿6000万元（人民币，下同，9400万新元），多计净利润约1亿9100万元。

北京证监局则说，北京文化未能对收购子公司进行有效整合，缺少对子公司项目管控、预付资金管理与监督等关键控制环节，内控设计层面存在缺陷。此外，子公司部分项目预算调整、合同签订未经母公司层面审批，不符合公司《合同审批流程及管理制度》规定，内控执行层面存在缺陷。公司在对子公司管理、预付款及投资款管控、项目管理等方面存在重大问题，不符合《上市公司治理准则》规定。公司2018年年报中内控自我评价报告部分披露财务报告重要缺陷数量为0个，但该信息披露被指“不准确”。

报道称，北京证监局决定对公司、宋歌、张云龙、陈晨予以警示，将违规行为计入诚信档案。