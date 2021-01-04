美国对台湾轮胎征收高达98.44%反倾销税

美国商务部去年12月30日公布对包括台湾、韩国、泰国与越南“乘用车和轻卡车轮胎”反倾销最初裁决结果，对台湾产品征收52.42%至98.44%的反倾销税。

据台湾媒体华视新闻报道，虽然最后裁定结果6月底才会公告，但恐怕会严重冲击台湾轮胎厂商。

美商务部的通报显示，该调查是应美国钢铁、造纸、森工、橡胶、制造、能源以及联合工业和服务业工人国际工会（United Steel, Paper and Forestry, Rubber,Manufacturing,Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union）以及美国钢铁工人联合会、美国劳工联合会-产业工会联合会（AFL-CIO-CLC）于2020年5月13日提交的申请展开。

2020年7月14日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自韩国、泰国、越南和台湾的乘用车和轻型卡车轮胎作出反倾销产业损害肯定性初裁，同时对进口自越南的乘用车和轻型卡车轮胎作出反补贴销产业损害肯定性初裁。

国民党台北市议员罗智强今天（4日）在社交媒体发文讽刺，蔡英文谦卑开放莱猪进口，送给美国一份新年大礼，美国也礼尚往来，回了台湾一份超级大礼物。

罗智强直言：“台湾人民有莱猪可以吃，台湾厂商有反倾销税可以被课，2021真是一个好的开始，谢谢蔡英文的谦卑和体谅。”

另一方面，国民党立委李贵敏也说，大家原本还期待台湾开放美猪，好歹可以换得台美BTA，以及双方经贸互动增加的回报，没想到民进党无视人民健康的大幅让步，不但FTA 、BTA要不到，美国商务部还对台湾轮胎相关产品课征反倾销税，对台厂造成重大冲击，在民进党反覆表功“台美关系有史以来最好”的此时此刻，实在让人傻眼。