拼多多证实23岁员工猝死 指网传截图为假消息

“拼多多23岁员工深夜下班后猝死”的消息在网络上持续发酵。拼多多今天（1月4日）下午证实这一消息，并否认此前有官方账号在知乎平台上回应此事。

综合新浪财经、东方财经网等媒体报道，拼多多表示，离世员工在12月29日凌晨1时30分在与同事一起走路回家的路上突然捂腹，晕厥倒地。

同事立即呼叫120送往乌鲁木齐本地医院，经近六个小时急救依然无效，不幸离世。

拼多多从未发布过该知乎截图中的“官方回应”，并坚决反对截图上的观点。（互联网）

同时，拼多多表示，在此公告之前，拼多多从未发布过网传知乎截图中的“官方回应”，并坚决反对截图上的观点。

拼多多在回应中强调，公司同事一直陪伴家属，遵父母意愿，死者于1月3日火化，公司也不对外发公告。

回应中拼多多也强调，员工不幸离世，“我们心如刀绞”。

以下为拼多多回应全文：

关于拼多多同事张*霏意外离世的说明

张*霏，女，1998年生，花儿一样的年纪。2019年7月入职拼多多。北京时间12月29日凌晨1:30，在与同事一起走路回家的路上突然捂腹，晕厥倒地。同事立即呼叫120送往乌鲁木齐本地医院，经近6个小时急救依然无效，不幸离世。

公司同事一直陪伴家属，遵父母意愿，张*霏于1月3日火化，公司也不对外发公告。征得张*霏父母同意，父亲的朋友圈截图附后。在此也恳请各位关心张*霏的朋友和公众，不要相信各种网传截图和所谓的“拼多多回应”。

张*霏生前的内部账号上写着“为多多守边疆”，每念及此，我们心如刀绞……

张*霏，我们爱你，深深的想念你。