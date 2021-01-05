拼多多称“用命换钱”回复系外包员工所为

中国电商巨头拼多多昨（4日）晚发布声明称，其知乎账号早前发表的一则争议言论，系合作供应商员工用个人手机发布，不代表官方态度。

拼多多一名23岁的女员工深夜下班后猝死，引发对该公司加班文化的网络讨论。在知乎平台的相关问题下，拼多多官方账号昨早发布一条回复，称“底层人民哪个不是用命换钱”，引发争议。该回复虽很快被删除，但已使事件进一步发酵。

面对舆情，拼多多昨天下午先声明称，从未发布过网传知乎截图中的“官方回应”。然而，知乎方面也发布声明，指该账号确系拼多多官方账号无误。

对此，拼多多昨晚又发表一份声明，称该内容系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布，该言论不代表任何拼多多官方态度，拼多多官方对该言论表示强烈反对。

以下为拼多多声明原文：

拼多多对跨年晚会供应商及账号管控不严的致歉声明

网传截图显示，今早8时许，拼多多知乎官方账号突然发布一则疑似个人言论。经我们排查，该内容系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布，该言论不代表任何拼多多官方态度，拼多多官方对该言论表示强烈反对。

此事系拼多多对官方账号管控不严导致，我们向公众表示真诚歉意。

事件具体情况如下：

（1）该内容系拼多多品牌营销合作公司员工“李某某”编写发布。12月31日，该员工参与了拼多多跨年晚会的内容运营等合作营销任务，用手机登陆了拼多多的知乎官方账户，并保持了登陆状态。

（2）今早8时19分，李某某在地铁上翻看新闻，想要发表一下自己的想法，于是用手机客户端进行了回复。回复后，李某某发现发布账户为此前登陆留存的机构账号，于是立即进行了删除处理。（从发布到删除，间隔不到30秒。）

（3）该内容旋即被网友截图传播，并被误认为是拼多多官方回复。对此，拼多多严正声明：李某某并非拼多多员工，也未获得任何授权，该行为系非合规授权使用拼多多官方账户发表个人言论，不代表拼多多官方态度。事发后，拼多多已经暂停与该供应商合作，修改密码回收账户，并将进一步追究相关人员责任。

（4）拼多多坚决反对李某某所发布的言论。对于该言论造成的负面影响，我们再次表示真诚的歉意，并将立刻对官方账户进行全面排查整改。

