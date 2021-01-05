中国国常会通过印花税法草案

中国总理李克强昨天主持召开的国务院常务会议指出，听取优化营商环境条例实施情况第三方评估汇报，要求进一步打通落实堵点，提升营商环境法治化水平。会议通过中国印花税法草案和粮食流通管理条例修订草案，并将证券交易印花税纳入法律规范。

据路透社报道，会议强调要深化放管服改革，加大条例落实力度释放活力，管出公平公正。鼓励中国东部地区省会城市对标国际先进先行先试，支持中西部和东北地区非省会城市加快改善营商环境，推广证照联办等举措，催生更多新市场主体按市场规则运行。

会议称：“着力优化营商环境，是更大激发市场主体活力的关键，也是应对严峻复杂形势，促进经济稳定恢复的重要举措。”

推进政府项目招投标市场化改革，规范中介服务，加大对增加企业融资成本、潜规则查处力度，提升监管效能，放得开又管得住，增强事中事后监管针对性，有效性，促进公平竞争。

会议通过中国印花税法草案，草案总结印花税暂行条例实践，一方面总体保持现行税制不变，并将证券交易印花税纳入法律规范。另一方面减并取消许可证照等印花税税目，降低加工承揽等合同税率，减轻企业税负，使税收征管更加科学规范，减少自由裁量权，堵塞任意性漏洞。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

为保障粮食安全，会议通过粮食流通管理条例修订草案，草案严格政策性粮食管理规定，严禁虚报收储数量、以次充好、虚假轮换等，严禁挪用克扣财政补贴，强化各环节质量安全检测监管，规定农药残留重金属超标等粮食不得作为食用用途销售，明确了防止粮食损失浪费的措施。