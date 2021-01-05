中国外长连续31年新年首访非洲

中国国务委员兼外交部长王毅昨天开始对尼日利亚、刚果、博茨瓦纳、坦桑尼亚、塞舌尔五国进行正式访问。这是中国外长自1991年以来，连续第31年新年首访前往非洲。

新华社昨天就此发表评论指出，在冠病疫情仍在全球蔓延的当下，中国外长坚持传统，“不远万里访问非洲，彰显了中非患难与共、相互扶持的兄弟情谊”。

这篇题为《31年外交传统彰显中非情深》的评论形容，中国外长坚持新年首访非洲这一传统，是中非友谊历久弥坚的有力证明。2020年是中非合作论坛成立20周年。20年来，中非合作论坛顺应和平、发展、合作的时代潮流，引领中非合作，成为践行多边主义、坚持互利共赢的典范。“疫情背景下，中非患难与共。”

评论还说，长期以来，不论国际形势如何变幻，中非互利合作始终稳步推进，为双方带来实实在在的利益。中非合作击破了所谓“中国威胁”的造谣抹黑，携手共享发展机遇，为中非共同繁荣奠定了基础。

中国外交部发言人华春莹昨天在例行记者会上表示，今年是落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年，王毅此次访非，将同非洲深入沟通对接，推动落实中国国家主席习近平与非洲领导人达成的重要共识、中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特別峰会的成果，支持非洲国家抗疫、实现经济复苏，推进中非共建“一带一路”，推动构建更加紧密的中非命运共同体。



