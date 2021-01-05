拼多多员工猝死争议 美股价盘前一度跌逾4%

元旦假期后首个工作日，拼多多在一位年轻员工猝死后陷入舆论旋涡，一天之内，先是被指企业文化过于狼性，之后公司以“谣言”回应一张拼多多在社交媒体“知乎”上的发言截图，但随即被知乎否认。最终拼多多于昨晚发布致歉声明，指截图的发言内容是拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布。受此影响，拼多多美股盘前一度跌逾4%。

据路透社报道，拼多多旗下公司“多多买菜”一位23岁的员工猝死的消息，昨天早上在知乎上发酵；伴随该传闻的，是一张疑似拼多多知乎公众号回应该事件的截图。

截图中，被认证为其官方账号的拼多多称：“你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱，我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题，这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果，人是可以控制自己的努力的，我们都可以。”

这一充满狼性文化的表述随即引发舆论场热议。下午时，拼多多正式对外发布回应。对于员工猝死，拼多多予以确认，指该新疆公司女员工“1998年生……北京时间12月29日凌晨1时30分，在与同事一起走路回家的路上突然捂腹，晕厥倒地。同事立即呼叫120送往乌鲁木齐本地医院，经近6个小时急救依然无效，不幸离世”。

但对前述截图，该回应则为其盖上“谣言”的戳并称：“在此公告之前，拼多多从未发布过网传截图的‘官方回应’。我们坚决反对截图上的观点。”

而在该回应出炉后不久，知乎官方账户“知乎小管家”发布信息称：“拼多多系知乎注册用户，其身份真实无误。知乎有严格的身份认证流程和机制。”

随后，拼多多于昨晚发布致歉声明，称网传截图内容“系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布，该言论不代表任何拼多多官方态度，拼多多官方对该言论表示强烈反对。此事系拼多多对官方账号管控不严导致，我们向公众表示真诚歉意”。公司并表示将立刻对官方账户进行全面排查整改。

据《北京青年报》报道，上海劳动保障监察部门已对拼多多的劳动用工情况进行调查，并会对该公司用人合同、用工时间等情况进行检查。

拼多多上一交易日股价报收177.67美元（下同，234.49亿新元），市值超过2100亿美元，2020年涨幅超过330%。截至新加坡时间今早8时，拼多多盘前跌幅收窄至约3%。

