再有中企从富时罗素全球指数中删除

经济指数供应机构富时罗素（FTSE Russell）宣布，另外三家中国公司将从富时罗素旗下的全球股票指数中删除。

据路透社报道，富时全球股票指数系列（FTSE Global Equity Index Series）以及富时全球纳入中国A股指数（FTSE Global China A Inclusion Indexes）后天（7日）起将删除中国联通、中芯国际和熊猫电子。

富时罗素昨天（4日）也宣布，富时中国50指数（FTSE China 50 Index）和富时中国A50指数（FTSE China A50 index）将分别移除中芯国际和海康威视。海康威视上个月也从富时全球股票指数系列中删除。

其他指数供应机构包括纽约证券交易所、明晟（MSCI）、标普道琼斯指数和纳斯达克早前已将多家中国公司从各自的指数中删除或除牌。

纽交所在元旦前夕（12月31日）宣布，他们将遵守美国官方行政命令，展开中国移动、中国电信和中国联通香港公司的除牌行动。

中国外交部昨天在回应纽约证交所的摘牌决定时，谴责美国部分政治势力持续打压在美上市外国公司的行为“非常不明智”，并强调中国政府将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

美国去年11月发布行政命令，禁止美国投资被指由中国军方拥有或控制的中国公司。华盛顿随后将更多企业列入这份黑名单。

英国伦敦证券交易所昨天也宣布，他们将从昨天闭市后，开始将中国移动和中国联通从伦交所环球板（Global Equity Segment）除牌程序，原因是这些公司是根据在纽交所的主要上市情况进行交易。环球板允许在伦敦的投资者在当地交易时间内买卖亚洲公司的美国存托凭证等股票。