逾两月未公开现身 马云下落引猜测

阿里巴巴创始人马云逾两个月没有在公开场合现身，下落近来引起英国媒体普遍关注，认为他或“被隐身”。

《金融时报》英文版1月1日发表文章，称马云从他自创的“非洲创业者”真人秀决赛圈评审团中“消失”，“暗示”着他在中国“失宠”后陷入的困境。

“非洲创业者真人秀”由马云公益基金会牵头举办，马云本人曾出席2019年的首届决赛，并担任评委。

报道说，在2020年11月举行的第二届决赛中，阿里巴巴高管彭蕾取代马云任评委。

据路透社报道，阿里巴巴发言人昨天（4日）对此回应称，评委换人是因为日程安排冲突，但没有做进一步评论。

然而，就在“非洲创业者”决赛前几周，马云还曾在推特上表示，他“迫不及待想见参赛者”。

在“非洲创业者”决赛的前几周，马云还曾在推特上表示“迫不及待想见参赛者”。（推特截图）

《每日邮报》则称，马云缺席决赛很“神秘”。该报认为，马云现在“从公众视线彻底消失。考虑到他从前极为高调，这个突然转变更加引人注目”。

“我认为是有人告诉他要低调些，”北京的科技咨询公司BDA China董事长Duncan Clark说。“这种情况非常特殊，更多是和蚂蚁集团的庞大规模以及金融监管的敏感性有关，”他说。

阿里巴巴在香港市场周一股价跌2.15%。

在微博上，马云最后一次更新则是在去年10月17日，发布的是一则马云在2020年中国基础教育创新发展论坛上的发言。

马云在微博上最后一次更新则是在2020年10月17日，分享了自己在一场教育论坛上的交流。（微博截图）

一周后，马云在上海的一场金融论坛上称中国没有系统性金融风险，因为中国金融基本上没有系统，与此前通过视频致辞中国国家副主席王岐山公开唱反调。

马云还表示，必须改掉金融的"当铺思想"，还批评旨在降低金融风险的国际间"巴塞尔协议"是老人俱乐部，并表示"好的创新不怕监管，但是怕用昨天的方式去监管"。

此后不到十天时间，中国国务院召开金融安全专题会议，金融系统官媒批评马云的“蚂蚁”，紧接着就是接踵而来的“集体约谈”、“监管新规”，以及“上市暂缓”。