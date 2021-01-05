2021全球十大风险：美中关系名列其中

全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团周一（4日）发布一份报告，将美中的紧张关系列为2021年影响世界的十大风险之一。

据美国之音报道，这份报告指出，美国努力招募盟友，疫苗外交和气候技术竞争将与美中之间的长期紧张相互作用，使两国关系进一步复杂化。报告也说，两国在双边贸易、科技、新疆、香港、台湾和南中国海问题上的分歧将继续上演，这将进一步增加危机期间双方误判的可能。

外界预计，美国当选总统拜登将希望与西方世界老牌盟友联手，在经济和安全政策上抗衡中国。美国将试图与欧盟、日本、印度等国结成阵线。同时，特朗普政府过去一年来对中国的强硬政策使得北京在世界范围的形象不断下滑。

欧亚集团总裁布雷默就此在周一的记者会上说：“然而，建立一个对抗中国的统一阵线不会一蹴而就。北京将惩罚那些与华盛顿合作的国家，例如其去年对澳大利亚的种种做法。在其他方面，北京将对其他国家抛出经济方面的橄榄枝。”

布雷默预测，这将进一步导致两国在外交领域的竞争。

报道指出，在冠病疫情持续肆虐全球的背景下，华盛顿和北京将会把疫苗外交列为重中之重。欧亚集团认为在疫苗外交方面，北京相较于华盛顿将展现优势；其发布的报告写道：“中国基本控制了本国疫情，将更有能力对外输出。同时，中国目前目前研发的疫苗不需要低温保存，这对于缺乏冷冻运输链的中低收入国家更有吸引力。”

报告也提到，拜登上任之初将更多的聚焦于应对疫情危机、恢复经济、政治两极化等国内议题，而不会投入过多资源来抗衡中国崛起。这将导致美国精英和民众对于中国在疫情期间的崛起持敌对态度，进一步加剧两国关系的紧张。

此外，报告将拜登政府上台后即将面临的一个分裂的美国放在威胁世界10大风险的首位，紧随其后的是疫情带来的长期影响，以及发达国家和发展中国家的K型经济复苏，也就是富人更富，穷人更穷的不均衡经济增长。

报告还指出，疫情以及其带来的广泛影响不会在疫苗普及后消失。不平衡的经济增长、疫苗普及以及经济刺激计划将推高债务水平，导致失业率增长以及人们对领导人的不满。

据报道，报告将美国大科技企业、俄罗斯黑客以及伊朗和土耳其等中东国家的处境列为较低的危险因素。

