郭敬明导演电影《晴雅集》上映10天后突下架

最近被中国上百名编剧联名抵制的中国导演郭敬明的最新电影《晴雅集》上映10天后，于昨天（1月4日）突然下架，目前在猫眼、淘票票两大购票平台已检索不到该片场次。

《晴雅集》官方微博同日晚上发图，侧面回应下架一事。配图称：“晴雅之约，感恩相守。此生无悔，侍奉为荣。”

最后两句“此生无悔，侍奉为荣”为片中式神为守护主人而牺牲时的告别台词。

综合网易新闻、新浪娱乐等报道，《晴雅集》在被下架前已取得逾4.24亿元（人民币，下同，约8700万新元）的票房成绩，在元旦影片中并不算非常亮眼。

不过影片似乎只是在特定地区下线。据观察者网报道，某银行APP5日显示，上海多家影院仍提供该片选座购票服务，最迟排片日为1月10日。

5日9时许，观察者网就此致电两家1月10日仍排片的上海影院，均得到回复称：暂未收到下架通知，目前仍可购票，若淘票票、猫眼已下架，可前往影院线下购票，已排片的场次正常放映。

因此《晴雅集》下线范围影响多广，仍有待确认。

有分析认为，影片下线主要原因，目前主要的猜测都和导演郭敬明本身联系起来。

2020年12月21日晚，编剧余飞、宋方金在微博发布了一封名为《抄袭剽窃者不应成为榜样！》的联名公开信，高群书、白一骢、江洋等111位影视从业者联合署名，指向于正和郭敬明。

随着事件的不断发酵，在2020年的最后一天，郭敬明和于正都宣布了道歉声明。而于正更是在中午宣布，自己不再担任正在播出的综艺《我就是演员3》导师，这似乎也为《晴雅集》的下线埋下了伏笔。

《晴雅集》上映后，也被互联网指责抄袭《奇异博士》。不少网友发现这部国产电影的技能特效，和2016年上映的漫威电影《奇异博士》存在相似之处。但有从业者指出，单纯因为抄袭就下映《晴雅集》的可能性不大。

另一种猜测则聚焦于《晴雅集》过快上线线上视频平台，影响线下院线票房收入，因此引发部分院线抵制，不过这一猜测并未得到任何证实。

曾联名抵制郭敬明和于正的编剧汪海林表示，《晴雅集》投资在3亿元左右，票房“需10亿以上”才能“回本”。