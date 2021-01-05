12港人家属委托两律师被吊销律师执照

关注因企图偷渡被判刑港人的小组昨天（4日）声称，两名由家属委托的律师任全牛及卢思位被地方司法厅吊销律师执照。

“12港人关注组”当天在面簿上公布了卢思位及任全牛的律师职业证书被吊销的两份告知书。一份来自四川省司法厅12月3日发出的告知书指卢思位在网上多次发表不当言论，时间跨度长、发文数量多，行为触犯《中国律师法》和《律师执业管理办法》规定。

另一份来自河南省司法厅1月4日发出的告知书则说，任全牛2018年代理张某朗等人利用邪教组织破坏法律实施罪一案时，庭审期间的行为违反《律师执业管理办法》规定，行为性质与情节“恶劣”。两人都被指“严重损害律师行业形象，造成恶劣社会影响”。

“12港人关注组”也发表声明，认为卢思位及任全牛是被执法单位“报复性打压”，而这项决定在12港人案审结后发出，明显是针对两位律师“敢冒当局不讳、坚持捍卫12港人基本权利，施以惩罚，断其生计”。

声明也批评执法单位想借两人杀鸡儆猴，“恐吓”其他中国人权律师，勿再参与政治敏感案件，“扫清中国当局以中国式司法整治异见者的任何障碍”。

据香港《星岛日报》报道，卢思位也发表声明说，他对吊销事件感到震惊，并认为自己从事律师以来恪尽职守，从未有违反律师执业道德和执业纪律的行为，而四川省司法厅拟进行的处罚是“莫名其妙的打压和逼害”，并誓言将保留一切控告和投诉的权利。