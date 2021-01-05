阿里巴巴致函要求提升云南咖啡加工标准 被批让外资垄断中国市场

阿里巴巴去年12月2日与国际饮品企业雀巢代表在云南参加关于咖啡产业发展的会议，并在之后致函云南省咖啡行业协会，代协会起草“关于规范提升云南生产的三合一速溶咖啡质量的倡议”，并要求协会盖章后回函。

据网易新闻报道，云南省咖啡行业协会会长李晓波去年12月31日受访时表示，会对函件内容不敢苟同，指有些内容与事实严重不符。

在这封题为“中国万亿咖啡消费潜在市场风云起”的回函中，协会指在产品合法合规的情况下收到阿里巴巴的致函和倡议，批评这是有利于少部分“国际级别”的咖啡跨国企业对中国咖啡市场进行垄断的可能。

协会并指出，2013年中国做固体饮料的企业比较少，所以固体饮料标准的制定当时邀请了几家外资企业参与。但现在，中国的固体饮料企业和咖啡企业已经成展起来，无法再配合和接受由几家外资企业来负责“统筹和发起”，制定或修订中国的任何国家标准。

协会最后建议由中国企业起草国家标准，如果需要体现文化包容原则，国外企业最多只能作为标准制定委员会的顾问单位。

然而，另据中新网1月4日报道，有当时与会的云南咖啡企业对于云南咖啡行业协会的质疑感到惊讶，称当天是云南咖啡协会“主动要求阿里起草倡议书的”，与此前报道内容相悖。