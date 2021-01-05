台去年全年新生儿料仅16.4万人 创历史新低

台湾内政部统计，截至2020年11月底，新生儿有14万7702人，预估去年新生儿人数仅16.4万人，创史上新低。

据中央社、《联合报》报道，台湾国家发展委员会去年8月公布报告指出，台湾总人口已提前在2019年达到最高峰2360万人，并于去年1月出现出生数低于死亡数的死亡交叉，人口将转呈负成长。

台湾内政部2020年人口统计显示，1月到11月共有14万7702名新生儿，而11月出生1万4656人、死亡1万4141人，成为去年全年新生儿人数最多的月份。

不过，观察2019年全年新生儿人数达17万7767人，然后推算2020年12月新生儿人数，就算2020年12月新生儿人数，可达到2019年12月水准的1万6916人，加上前11月的新生儿14万7702人，2020年全年新生儿人数还是仅约16万4000人左右，仍低于2010年的16万6886人，将是台湾史上新生儿最少的一年。

台湾妇产科医学会理事长黄闵照分析，因应冠病疫情，预计去年的“防疫宝宝”会大增，但目前未看出效应。他并说，等今年1、2月的出生数据出炉，才能作出推断。不过，明年恰逢虎年，预估新生儿人数将会大降。

有评论称，台湾40年来每逢虎年出生率都会下跌。

