林郑：放宽措施无需待“清零”

香港政府昨宣布延长二人限聚令及晚市禁堂食等防疫措施，直至本月20日。香港行政长官林郑月娥指出，不是一定要“清零”才可以放宽措施，但需视乎本地个案、源头不明等因素，要有序逐步放宽。

综合《星岛日报》和香港电台报道，林郑在出席行政会议前指出，虽然近日有下降趋势，但仍未可以立即放宽，因有医院、地盘群组爆发，仍要观察一段时间。

就有关追查确诊者紧密接触者的紧密接触者，林郑月娥指，有关工作的公务员明早会与专家会面，讨论追踪工作。她认为有关工作可以做得更好，但需要市民合作，需靠确诊者交代行程才可以做到，也要人手与技巧。

不过，港大感染及传染病中心总监何栢良则表示，香港疫情反覆，形势并不乐观，担心随时有V型反弹。

何栢良指出，最担心有涉及长期病患、长者的个案出现，需要留意他们所在的医院、安老院舍等，会否出现超级群组，因为会导致个案在短时间内快速上升，引致另一轮暴发。

何栢良认为，还有大约五周便到农历新年，未必有条件放宽社交距离措施。政府似乎希望在社区内战胜病毒，完全中断传播链，如果当局朝着“清零”的目标，市民可以预期年宵花市等大型活动将会取消。

另外，何栢良表示，香港预留的冠病病毒疫苗数量相当充足，第一批供港可能是中国大陆科兴疫苗，也可能与英国阿斯利康疫苗同时到港，他希望科兴尽快在国际科学期刊报告第三期临床数据。他还认为，目前没有科学临床数据，证明可以混合接种两种品牌或原理的疫苗，因此不应该考虑混合接种。