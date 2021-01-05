人民币兑美元中间价来到6.4 创两年半新高

人民币兑美元中间价今天（1月5日）调升648点至6.4760，创两年半以来新高。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，今天银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元兑人民币6.4760元，较昨天调升6.48分，中间价升值至2018年6月21日以来最高。

据《新京报》报道，1月4日，在岸人民币对美元即期汇率以6.5195开盘，至收盘报6.4628，跨过6.5关口，最高达到6.4579，涨幅超过600个基点；离岸人民币对美元也连续升破6.49、6.45关口，涨幅超500个基点，创下2018年6月以来新高。

不过，报道引述北大国民经济研究中心预计，1月份人民币汇率将震荡下跌，在6.50至6.65区间双向宽幅波动。

该机构作出上述预测的理由包括随着中国经济超预期恢复，稳健的经济基本面将支撑人民币汇率维持上涨动力，但由于外部环境仍将延续紧张趋势，疫情蔓延可能引发避险情绪上升，美元指数预计维持震荡，从而大概率致使人民币汇率承压走弱。

从全年来看，有机构认为人民币对美元汇率会达到6。花旗银行首席中国经济学家刘利刚预计，在岸利率还会进一步上升，在利差扩大的趋引下，同时中国资本市场又加大了开放，会吸引大规模的资本流入，使人民币进一步升值，今年6月人民币对美元汇率会升值至6.3左右，到年底会达到6左右。

兴业研究认为，人民币汇率2021年上半年大概率延续升值，下半年关注美元指数的变化以及社会融资规模回落的速率，人民币或由升值趋势转变为震荡趋势。

但中国外汇投资研究院院长谭雅玲认为，人民币对美元升值到6.4或6.45，再往上走的空间不大了。

她警示，任何一国货币升值都会一定程度上削弱商品出口的竞争力，面对人民币升值局面，外贸企业要把握好区间机会，尤其需要加强多种产品和双面方向的管理，以规避风险，市场也必须有节制管理或政府配合支持。

中国国家外汇管理局副局长王春英早前表示，当前冠病疫情仍在全球蔓延，世界经济不稳定不确定性明显增强，国际金融市场风险挑战显著增多。预期未来中国国外汇市场将呈现基本稳定、双向波动的格局。

