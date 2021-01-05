纽交所停止三家中企除牌行动

美国纽约证券交易所（NYSE）元旦前夕（12月31日）宣布将三家中国电信公司除牌，不到一周后改变主意，决定停止除牌行动。

纽交所在当地时间昨天（4日）宣布，按照美国的外国资产控制办公室（OFAC）“进一步指导”，纽交所监管单位不再打算对中国移动、中国电信和中国联通香港公司采取除牌行动，三家公司得以继续在纽交所挂牌交易。

停止除牌行动决定公布，三家公司在香港的股价今天大起，其中中国联通更是大涨超过8%。

据香港证交所官网的数据显示，中国移动、中国电信和中国联通的股价今天开市后先跌后起，在早上10时15分后开始上扬。截至早上11时，中国联通大起8.72%，中国移动上扬7.3%，中国电信大涨7.18%。

纽交所早前宣布，他们将遵守美国官方行政命令，展开这三家公司的除牌行动。

综合彭博社、路透社报道，纽交所当时在声明中提到，中国移动、中国电信和中国联通香港公司将从1月7日至11日暂停交易，并将开始除牌程序。

根据特朗普去年11月发布的行政命令，这三家公司被指由中国军方拥有或控制，禁止美国人投资。

中国早前对此表达不满。中国外交部昨天谴责美国部分政治势力持续打压在美上市外国公司的行为“非常不明智”，并强调中国政府将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

经济指数供应机构富时罗素（FTSE Russell）早前宣布，另外三家中国公司将从富时罗素旗下的全球股票指数中删除。

据路透社报道，富时全球股票指数系列（FTSE Global Equity Index Series）以及富时全球纳入中国A股指数（FTSE Global China A Inclusion Indexes）后天（7日）起将删除中国联通、中芯国际和熊猫电子。

富时罗素昨天（4日）也宣布，富时中国50指数（FTSE China 50 Index）和富时中国A50指数（FTSE China A50 index）将分别移除中芯国际和海康威视。海康威视上个月也从富时全球股票指数系列中删除。