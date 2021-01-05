今年全球智能手机排名将洗牌 华为料跌至第七

市场研究机构报告称，华为出售荣耀品牌后及受到美国禁令的影响，预期其在2021年全球智能手机市场的排名将由去年的第三跌至第七位；小米将晋身三甲，紧随三星和苹果之后。

据路透社报道，集邦科技（TrendForce）旗下半导体研究处表示，2020全球智能手机市场受到疫情冲击，全年生产总量仅12.5亿部，按年减11%，为历年来最大衰退幅度。全球前六大品牌排名依序为三星、苹果、华为、小米、OPPO及Vivo；与2019年度相较，最大的差异点发生在华为市占的变化。

报告称，今年初起，荣耀将正式自华为拆分而出。从两个方向观察，新荣耀的成立使多年经营的荣耀品牌得以续存，但褪去华为光环后消费者是否依旧买单仍待观察。另一方面，倘若后续华为禁令解除，则将与新荣耀同列竞争关系，届时华为将难以回到昔日市占规模。

展望2021年，报告预期全球智能手机产业可望随着日趋稳定的生活型态而回温，透过周期性的换机需求，以及新兴市场的需求支撑，预估全年生产总量将成长至13.6亿部，按年回升9%。华为的排名将受美国禁令与出售荣耀事件影响，排名估计将跌至第七名。

TrendForce基于现况预估2021年全球前六席次依序为三星、苹果、小米、OPPO、Vivo以及深圳传音（Transsion）。这六个品牌将涵盖全球近八成市占，不过疫情与国际局势的不确定性，加上晶圆代工产能紧缺，该产业未来走向仍存变数。

至于5G方面，报告指出，2020年受到中国政府的积极推动5G商转的带动，全年5G智能手机生产总量约达2.4亿部，渗透率19%。其中中国品牌市占约六成。

报告认为，2021年市场将持续围绕5G话题，随着各国陆续恢复5G建设，行动处理器大厂也相继推出中低阶5G晶片，预估全球5G智能手机生产总量约5亿部，渗透率将快速提升至37%。