中国泛海控股收购Genworth交易可能失败

中国泛海控股集团对Genworth的收购可能无果而终。该交易已历时四年，是全球历时最长的交易之一。

早在2016年10月，总部位于美国弗吉尼亚州里士满的保险公司Genworth就同意以27亿美元现金，将自身出售给上述中国民营企业集团。但Genworth周一（4日）表示，与泛海控股完成交易的最后期限（2020年年底）没有延长。此前这一最后期限已被延后了16次。

虽然两家公司没有取消合并协议，但上述举动表明这桩旷日持久的联姻可能无法完成。

据《华尔街日报》报道，Genworth周一表示，阻碍该交易完成的一个原因是融资问题，相关资金中的一部分由中国私募股权公司弘毅投资提供。

Genworth指出，冠病疫情及相关限制措施也导致交易的完成推迟。Genworth在纽约上市的股票周一前市大跌27%，市值降至14亿美元。

该交易原本会为Genworth带来急需的15亿美元注资，当初达成交易时，许多中资企业集团拥有充裕现金，在世界各地高价收购资产。该交易已克服了众多监管障碍，获得了保险监管机构、中国有关部门以及美国海外投资委员会的批准。美国海外投资委员会负责审核牵涉国家安全的跨境交易。

报道称，由于该交易的完成一再延期，一些监管机构此前的批准已超过时效，必须再次进行审批。

