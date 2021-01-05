反莱猪公投 国民党二阶段连署拚50万份

国民党团总召林为洲表示，今早展开反含莱克多巴胺美猪（简称莱猪）进口公投案的二阶段连署，已划定158个连署点，每位地方议员选区至少一个，希望能冲到50万份以上，而每位党籍立委的责任额为1000份连署书，也必须下乡宣传。

据《联合报》报道，中选会在去年12月召开委员会议，通过林为洲所提《你是否同意政府应全面禁止进口含有莱克多巴胺之乙型受体素猪只之肉品、内脏及其相关产制品？》公投案，并函请户政机关于15天内查对提案人。

林为洲、国民党团书记长林奕华、立委赖士葆、陈玉珍今早在立法院召开记者会，高呼“全民公投反莱猪，公投连署一起来”。林为洲指出，他身为公投案领衔人，昨天已收到中选会来函，表示反莱猪公投案阶段连署已经可以启动。

林为洲表示，二阶段连署依规定份数要达28万份，但希望冲到50万份以上，避免一些连署书因填写不实或有误而遭剔除，必须在3月21日将二阶段连署书送交中选会审查，通过后将于8月28日进行公民投票。

他也指出，国民党除在周末会到各个人潮聚集地举办连署宣导活动外，平日也依据全台湾地方议员的选区，划定158个连署点，每个议员选区至少会有一个连署点。也要求党籍立委必须下乡，每人的责任额为1000份连署书。

年初以高票连任成功的总统蔡英文，在8月28日突然宣布将于明起（1月1日）开放美国莱猪和30个月龄以上的莱牛进口。她指这项决定符合台湾整体利益及未来战略发展目标的决定，也能促进台美关系，强调政府会做好安全把关，强化进口肉品检疫及查验。

但前朝马英九政府2012年开放30个月龄以下的莱牛进口时，被蔡英文指控为“毒牛”，迄今民进党要人中唯有副总统赖清德公开为当年反莱牛道歉。

蔡政府这三个多月来以国际食品法典委员会（Codex）已有规范为由试图为昨非今是解套，并以贸易歧视为由，不愿标示莱猪，无法说服在野党，民调也显示近七成民众反对莱猪进口。

