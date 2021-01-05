摩根大通拟与招商银行成立理财合资公司

美国知名投行摩根大通，据报寻求在中国成立又一家资产管理合资公司。

彭博社引述知情人士称，摩根大通正与中国招商银行进行初步洽谈，计划与招银理财成立合资公司，目前双方还未敲定持股比例等具体细节。不过，摩根大通不太可能会拥有控股权。

随着中国开放53万亿美元的金融市场，中国市场对全球资管机构的吸引力越来越明显。高盛、摩根大通和瑞银集团等都在增加人员，并加大在期货、经纪、资产管理等业务领域的扩张，其中财富管理多被视为可重点拓展的领域。

在外资机构的准入方面，中国自去年先后正式取消外资对期货公司、公募基金管理公司、证券公司等持股比例的限制，外资机构亦可在获得监管部门批准后与中资银行的子公司合资设立理财公司。根据奥纬咨询预测，到2023年，全市场资产管理行业规模预计达到25至30万亿美元；零售客户的可投资财富预计将提升到约40万亿美元。

报道称，摩根大通首席执行官Jamie Dimon此前表示，公司致力于将其“全部力量”带入中国。继获得境内合资公募基金公司上投摩根的多数股权之后，摩根大通还计划支付至少10亿美元从上海国际信托手中收购剩余的49%股权，也已将摩根大通证券的持股比例从51%提升至71%，距离成为首家取得中国合资证券公司100%控股权的外资银行又近了一步。

总部位于深圳的招商银行素有“零售银行之王”之称，是中国最大的信用卡发卡银行之一，截至去年9月末，该行拥有零售客户数1.55亿户。去年前三季，零售金融业务为该行贡献58%的营业收入。报道认为，摩根大通此次若能与招商银行联手，将极大地促进摩根大通在中国财富管理市场的分销网络和客户基础。

在中国首家获批控股理财合资公司的外资机构是东方汇理，其与中国银行全资子公司中银理财合资的公司于2019年12月获批，分别持股55%和45%；此外贝莱德和淡马锡控股与中国建设银行也已获批成立财富管理机构，高盛与中国工商银行也正就此进行商谈中。