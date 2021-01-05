被指有安全风险 中国商人申请澳大利亚永居被拒

澳大利亚墨尔本一名中国商人正面临被驱逐出境，他此前被澳大利亚安全情报组织（Australian Security Intelligence Organisation，ASIO）评估为对国家安全具有风险。

据澳大利亚广播公司（ABC）报道，中国商人刘辉峰是澳大利亚自由党的政治捐赠者，也曾是中国人民解放军的军人，他与联邦自由党议员廖婵娥（Gladys Liu）和助理国库部长迈克尔·苏卡（Michael Sukkar）建立了联系。

澳大利亚联邦警察局（AFP）的一名发言人早前确认，ASIO领导下的反外国干预工作组（Counter Foreign Interference Taskforce）正在调查刘辉峰，但拒绝进一步置评。但一名消息人士昨晚（4日）则称，刘辉峰不是该工作组的调查目标。

澳广报道指出，刘辉峰至少从2014年开始在澳大利亚居住。他此前申请澳大利亚永久居留权，但被联邦政府在去年9月以“安全问题”拒绝，导致他面临被驱逐出境的风险。

刘辉峰过后向澳大利亚联邦法院上诉，法院批准了他留在澳大利亚，暂时不用被驱逐。

与刘辉峰关系密切的消息人士透露，至少自2016年以来，他一直在ASIO的视野中，他与ASIO有过几次会谈，其中一次就在2016年。

同年，他创立了澳大利亚紧急互援协会，并出现在澳大利亚新成立的一个中国人民解放军退伍军人协会的照片中。

刘辉峰认为ASIO将他评估为具有安全风险，因为他是当地颇具人气的澳大利亚紧急互援协会（Australian Emergency Assistance Association Incorporated，AEAAI）会长，该协会同意接受中国驻墨尔本领事馆的指示。

该协会在社交媒体平台微信上向逾5.5万名主要是居住在澳大利亚的华人华裔会员宣传自己是一个基层社区平台。

协会目前拥有超过1000名志愿者，他们承诺在几分钟之内赶赴澳大利亚各地的案件现场。

澳广称获得“秘密文件”，指中国驻墨尔本总领馆承诺给澳大利亚紧急互援协会提供经费，并同意对涉及需要领事协助的中国公民的犯罪事件、紧急情况、事故和“安全风险”进行汇报。

根据中国驻墨尔本总领事馆官网消息，澳大利亚紧急互援协会在2017年获委任为领事保护协助机构，并签署《意向书》，明确界定协会协助总领馆领保工作的职责与范围。

据当时报道，紧急互援协会将在诸如被抢被盗、寻找失踪人员、交通事故等各类涉中国公民的意外事件中，应总领馆要求协助开展领保工作，并协助总领馆开展预防性领保宣传；总领馆亦将向紧急互援协会提供领保知识培训。

驻墨尔本总领事馆昨晚（4日）发表声明，称与紧急互援协会不存在任何“资金往来”，双方达成的约定“严格遵守澳大利亚法律法规”。

声明否认领馆与紧急互援协会的合作构成了对澳大利亚内部事务的干涉，并指责ABC的报道歪曲这种合作的意图，“我们敦促澳大利亚有关媒体尊重事实和真相，摘掉‘有色眼镜’，停止对总领馆和中国政府的故意抹黑。”

中澳关系从2020年起迅速陷入低谷，澳大利亚政府在冠病疫情溯源、华为等课题上采取与美国相似立场，而北京则对多项澳大利亚输华商品加征反倾销税或禁止进口，在经济方面回击澳大利亚。