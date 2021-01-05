线上音乐平台虾米宣布2月5日起停止服务

中国线上音乐平台虾米今天（1月5日）宣布，由于业务调整，将在2月5日停止虾米音乐的服务，3月5日关闭服务器，除网页端音螺平台音乐授权服务维持运营外，其它运营均停止。

据中新经纬客户端报道，虾米从今天上午10时起停止账号注册、会员充值、虾币充值、专辑购买等服务，开启用户个人资料与资产处理通道，2月5日停止所有歌曲试听、下载、评论等所有音乐内容消费场景，停止个人资料导出或下载，仅保留账号资产处理、网页端音乐人提现服务；3月5日，除网页端音螺平台音乐(即原“数字音乐新场景”业务)授权服务维持运营外，其它运营均停止，关闭服务器，届时及以后将无法登录。

虾米音乐官网信息显示，虾米音乐成立于2006年，彼时名叫EMUMO，取的是EARN MUSIC&MONEY的意思，后更名为虾米音乐。2013年，虾米音乐被阿里巴巴集团收购。

根据公开报道，阿里资本入局后，2014年，虾米音乐斥资3000万元（人民币，下同，约612万新元）买下《中国好声音》第三季的音乐版权；2015年，虾米音乐与天天动听合并组建成阿里音乐；2016年，高晓松、宋柯、何炅等名人的加盟，更是给阿里系在线音乐平台带来了大批粉丝。

据中国新闻周刊报道，曾经，虾米音乐每月人均使用时长达300分钟以上，一度位居行业第一，超过网易云音乐、QQ音乐、全民K歌和唱吧等音乐APP。不过，随着虾米音乐创始人王皓被转岗钉钉，天天动听团队集体请辞，在线音乐行业进入正版化时代，加之腾讯系音乐、网易云音乐不断壮大，阿里音乐错失时机，虾米音乐逐渐被边缘化。

值得注意的是，在2020年11月底，就有消息传出：虾米音乐将在2021年1月份关闭。彼时，虾米音乐相关人士对该传闻表示“不予置评”。让人意想不到的是，新年伊始，虾米音乐就亲自官宣了停服消息。

虾米音乐表示，对于此次停服给大家造成的不便，深表歉意。由于虾米音乐停止服务，用户在虾米音乐创建的歌单、听歌记录、个人信息、好友关系、付费会员权益、虾币、数字专辑都将不能继续查看和使用，虾米音乐建议将歌单导出至其他音乐平台继续使用。此外，收藏的艺人、专辑、创建的歌单等信息，可通过下载静态网页、EXCEL以及字符串的方式进行保存，在虾米购买的数字专辑/单曲，可以保存并继续使用，会员用户可以在3月5日前将账号中剩余的有效付费SVIP/VIP会员、虾币统一申请退款。

对于虾米平台为用户提供服务时合法收集的相关信息，虾米音乐将根据相关法律法规及《虾米音乐隐私权政策》进行保存。保存期限到期后，虾米音乐将对用户个人信息进行删除、注销或匿名化处理。